27 buts pour 4 ME, le FC Nantes fonce

Par Quentin Mallet

La saison prochaine, le FC Nantes tâchera de faire mieux que lors des années précédentes en évitant de jouer le maintien. Pour cela, la direction des Jaune et Vert veut absolument se trouver un nouvel attaquant de pointe et a même déjà tenté un coup très surprenant.

Encore une nouvelle saison passée sous le coup de la menace d'une relégation en Ligue 2 pour le FC Nantes. Les supporters ont régulièrement fait part de leur mécontentement tout au long de l'exercice, à travers des banderoles piquantes et des huées récurrentes. Pour éviter que le scénario ne se répète encore une fois, la direction nantaise a décidé de prendre le taureau par les cornes et d'opérer un certain nombre de changements.

Antoine Kombouaré s'est fait virer dans la foulée du coup sifflet final de la saison 2024-2025 et a été remplacé par Luis Castro. D'autre part, certains cadres comme Nicolas Pallois ne vont pas continuer leur aventure dans la cité des ducs de Bretagne. L'occasion parfaite pour la direction d'aller chercher de nouveaux joueurs, dont un attaquant de pointe particulièrement surprenant.

Le FC Nantes veut renforcer son attaque

Nantes attend toujours les 50 millions de l'OM https://t.co/O9ivtP0HGB — Foot01.com (@Foot01_com) June 17, 2025

Dans une optique de renforcer son secteur offensif, la famille Kita a pris des renseignements auprès de l'Olympiakos pour son attaquant de pointe Ayoub El Kaabi, selon Le Courrier Européen. Le média affirme que l'intérêt du FC Nantes est bien réel même si, pour l'heure, les discussions n'en sont qu'à un stade très peu avancé. Un intérêt plutôt ambitieux pour un joueur de 31 ans qui sort d'une saison à 27 buts et 7 passes décisives.

Etant donné qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2026, sa situation lui permet d'attiser de nombreuses sollicitations. On apprend d'ailleurs qu'une offre de 4 millions d'euros pourrait suffire pour s'attacher ses services. Pour les Nantais, ce serait une aubaine.