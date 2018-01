MSHC : Montpellier voit la vie en rose

Dans : MHSC, Ligue 1.

Der Zakarian (entraîneur du MHSC après le nul contre Monaco) : « C’était un match de haut niveau avec beaucoup de rythme, d’intensité, de jeu vers l’avant. Tout le monde avait envie de gagner, c’est un bon 0-0. On a eu des occasions que l’on n’a pas pu convertir, parfois par manque de justesse, mais on a fait un bon match. Dans la lecture du jeu défensif nous avons été très bons aussi car cette équipe monégasque a un gros potentiel offensif. A nous de garder ce niveau, cette qualité technique et cette exigence pour gagner des matchs et réaliser une belle 2e partie de saison. On va essayer de bien récupérer entre les matchs car tout va s’enchainer jusqu’à mi-février. »