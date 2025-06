Montpellier enrôle un joueur du PSG, merci Camara

Dans : MHSC.

Le mercato bat son plein à Montpellier, en passe d’enregistrer la signature d’un jeune espoir du PSG en prêt.

Malgré la relégation en Ligue 2, les dirigeants de Montpellier ne se laissent pas abattre. En étroite collaboration avec l’entraîneur Zoumana Camara, le mercato avance avec l’objectif de créer un groupe capable de se battre pour monter en Ligue 1 dès la saison prochaine. Alexandre Mendy est ciblé en attaque et même si la piste a échoué, Louis Mouton avait été contacté au milieu de terrain. Des dossiers qui prouvent l’ambition du MHSC, qui va par ailleurs enregistrer l’arrivée en prêt d’un grand espoir du Paris Saint-Germain.

L’insider Mohamed Toubache-Ter confirme que tout est bouclé pour la signature de Naoufel El Hannach, défenseur central marocain de 18 ans formé dans la capitale française et qui compte déjà 5 sélections (1 but) avec les U20 du Maroc. Un renfort bienvenu pour le club pailladin et dont Zoumana Camara est sans doute à l’origine, lui qui était il y a encore quelques mois l’entraîneur principal de l’équipe U19 du PSG. Sur X, l’insider en a par ailleurs profité pour révéler que le dossier de l’attaquant avançait bien et qu’à ce poste, Alexandre Mendy (Caen) est toujours « la piste prioritaire du coach et du club ». De quoi être plutôt optimiste pour les supporters de Montpellier, qui attendent beaucoup de leur équipe après la grosse déception de l’an passé en Ligue 1.