MHSC : Souleymane Camara prolonge à Montpellier

Dans : MHSC, Ligue 1.

Arrivé à Montpellier en 2007, Souleymane Camara arrivait en fin de contrat au MHSC, mais ce lundi le club héraultais a annoncé que l'attaquant de 36 ans avait prolongé pour une saison supplémentaire. Une décision qui fait le bonheur de Laurent Nicollin et de l'international sénégalais. « Ça fait vraiment plaisir de voir que mon aventure avec le MHSC continue. Je suis très heureux. J’ai toujours le plaisir de faire ce métier, m’entraîner, de jouer et d’apporter le maximum à l’équipe. Avec le Président, ça s’est fait naturellement. J’ai senti beaucoup de confiance et je vais continuer à donner le maximum pour l’équipe », a confié, sur le site officiel de Montpellier, Souleymane Camara.