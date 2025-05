MHSC ‍: Khazri règle violemment ses comptes

Dans : MHSC.

Par Hadrien Rivayrand

Wahbi Khazri vit une saison traumatisante sous les couleurs de Montpellier. L'international tunisien ne tolère pas certaines critiques sur son cas.

Montpellier jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Un cauchemar pour les supporters et observateurs du club héraultais. Le MHSC espère vite rebondir pour remonter dans l'élite. Beaucoup de changements sont prévus cet été afin de donner un coup de fouet au club. Wahbi Khazri va très certainement quitter Montpellier, lui qui n'est plus en odeur de sainteté à la Mosson. Les supporters montpelliérains, tout comme Michel De Zakarian, lui reprochent ses présumés kilos en trop, tout comme à Téji Savanier. Pour l'ancien de l'AS Saint-Etienne, tout est faux.

Khazri allume Der Zakarian

Lors de quelques mots échangés avec L'Equipe ces dernières heures, Khazri a en effet tenu à mettre les points sur les i : « Un soi-disant coach part, il sort les pistolets et balance des grenades. Vous pensez vraiment qu'avec Téji Savanier, on a 5 voire 8 kilos en trop, pour reprendre ses propos ? Si c'était le cas, tu ne peux pas jouer à ce niveau. On aurait pété à tout va. Or, Savanier et moi avons eu zéro blessure musculaire cette saison. Je ne suis pas parfait. Mais quand je vois l'image que l'on me donne, ça me désole. Parlez-moi plutôt de ses performances tactiques.

On n'a jamais évolué avec une défense à cinq et il nous fait jouer en 5-3-2 lors du deuxième match de la saison, à Paris. On n'a pas compris, on en a pris six, mais personne n'a rien dit. Cette histoire de poids, c'est juste des excuses. J'aime bien les gens qui parlent en face. Il a lâché sa petite bombe qui ne sert à rien. Sauf à s'en laver les mains ». Voilà qui est clair et qui ne manquera pas de faire réagir Michel Der Zakarian.