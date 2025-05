La Ligue 2 à Montpellier, Savanier prend la fuite

Dans : MHSC.

Par Corentin Facy

Hors de question pour Teji Savanier de jouer en Ligue 2 la saison prochaine. Le milieu de terrain de 33 ans a confirmé son départ à venir de Montpellier.

Ancien capitaine de Montpellier, Teji Savanier fait partie des joueurs qui ont coulé à pic cette saison. Le milieu offensif de 33 ans est très loin d’afficher le niveau qui a été le sien lors des saisons précédentes, ce qui n’a pas aidé le club de la Paillade bien au contraire. Avec un maître à jouer hors de forme, le MHSC a livré une saison 2024-2025 catastrophique. D’ores et déjà condamné à une relégation en Ligue 2, le club présidé par Laurent Nicollin va faire le tri dans son effectif dans l’optique de la saison prochaine.

"Tu vas rester ?"



Téji Savanier claque un "Non" sec à un supporter du #MHSC lors d'une séance à Grammont. En vidéo ci-dessous.#teamMHSC 🔷️🔶️https://t.co/mb8uA9N8nK — AllezPaillade.com (@AllezPaillade) May 1, 2025

Plusieurs cadres seront poussés vers la sortie, à l’image de Khazri mais aussi de Savanier. Cela tombe bien, l’ex-joueur de Nîmes n’a aucunement l’intention de rester plus longtemps au MHSC comme il l’a confirmé à un supporter lors d’un entraînement ouvert au public cette semaine. « J’espère que tu vas rester » a lancé un supporter à Teji Savanier, lequel a répondu sèchement avec un « non » qui ne laisse aucune place au doute en ce qui concerne son avenir. Une annonce peu surprenante quand on sait à quel point le divorce est consommé entre le joueur et le club héraultais depuis plusieurs semaines.

Savanier confirme son départ de Montpellier

Fin 2024, Teji Savanier avait déjà fait scandale en révélant son salaire de 210.000 euros par mois à un supporter... en plein match de Coupe de France. Une attitude que Laurent Nicollin n’a pas digéré, lequel a confirmé il y a deux semaines que de nombreux cadres allaient prendre la porte cet été. « Il y a des gens dont leur histoire est finie au club quoi qu'il arrive. On va repartir sur des bases saines avec des gens sains, des gens qui veulent se battre pour leur club et pas des gens qui sont juste là pour leur gueule » avait notamment lâché le président du MHSC après la défaite 2-0 à Angers. Sous contrat jusqu’en 2026, Teji Savanier fait donc partie des joueurs qui plieront leurs bagages dans 3 semaines.