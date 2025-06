Pogba et Fati à Monaco, l’Europe sous le choc

Dans : Monaco.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Monaco aura de belles ambitions la saison prochaine dans toutes les compétitions. Le club de la Principauté pourrait en plus de cela aligner sur le terrain des joueurs qui parlent beaucoup aux fans de football.

L'AS Monaco sera présente en Ligue des champions dans quelques semaines et les Monégasques ne comptent pas y faire de la figuration. L'idée est de passer le cap pour aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. Pour ce faire, la direction du club met tout en place pour gagner en qualité mais aussi en expérience. L'AS Monaco devrait annoncer dans les prochaines heures les arrivées de Paul Pogba et Ansu Fati. Deux joueurs en perte de vitesse mais qui parlent beaucoup aux fans et observateurs de football. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux ont vraiment hâte de voir ce que pourront donner ces joueurs en Ligue 1.

Une grosse impatience

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Sur les réseaux sociaux, dont X, on pouvait notamment voir comme commentaires au sujet de Pogba et Fati : « En choisissant Monaco, Pogba a tout compris. Cadre de vie idyllique. Club ambitieux. Ligue des Champions. Effectif qualitatif. Moins de pression que dans les autres grands clubs français. Choix intelligent à un an du Mondial » ; « On va avoir le retour du Grand Paul Labile Pogba. Émotions » ; « L'AS Monaco va vraiment aller chercher Ansu Fati et Paul Pogba ? Sur le papier, ça peut potentiellement faire rêver. Dans les faits, tu as deux blessés chroniques depuis de nombreuses années, avec d'énormes salaires et aucune certitude sur leur capacité à performer » ; « Ce sont 2 paris clairement après ils se tentent tant qu'ils ne sont pas le coeur du recrutement monégasque » ou encore « Pogba & Fati c'est 2 sacrés gambles quand même. Maintenant si ça se fait et que ça paye... boy oh boy quel plaisir ça va être sur le rocher ». L'AS Monaco veut donc tenter des paris et la grosse incertitude réside dans l'état physique de Pogba et Fati. Sur le Rocher, ils pourront bénéficier d'un cadre parfait et sans grande pression pour tenter de revenir à leur meilleur niveau.