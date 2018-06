Officiel : Pires nouveau directeur du centre de formation de Monaco

Dans : Monaco, Ligue 1.

Quelques jours après l'annonce du limogeage de Bertrand Reuzeau de son poste de directeur du centre de formation de l'AS Monaco, le club de la Principauté a dévoilé ce mercredi le nom de son successeur. Il s'agit, comme cela était attendu, de Manuel Pires, l'ancien entraîneur de Laval.

« L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Manuel Pires au poste de directeur de l’Academy. Ancien joueur professionnel puis entraîneur de l’équipe réserve d’Amiens, Manuel Pires, 47 ans, a également été directeur du centre de formation de l’OGC Nice dont il a dirigé l’équipe réserve en 2013-14. Après trois saisons au Red Star, il occupait la saison dernière le poste d’entraîneur du Stade Lavallois », rappelle le club monégasque.

Une décision dont se réjouit le vice-président de l'ASM. « Alors que l’AS Monaco intensifie ses efforts pour développer sa politique sportive à travers le recrutement et la formation de jeunes talents, il était opportun d’apporter un souffle nouveau à l’Academy. Manuel Pires est un dirigeant et un technicien reconnu qui saura, grâce à son expérience et ses qualités humaines, permettre à l’Academy de progresser et ainsi contribuer à révéler des éléments du Centre en équipe première », explique, sur le site officiel de Monaco, Vadim Vasilyev.