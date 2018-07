Officiel : Monaco signe Pelé pour 10 ME

Dans : Monaco, Mercato.

L’AS Monaco a annoncé ce vendredi soir l’arrivée de Pelé, en provenance de Rio Ave. Le milieu de terrain de 26 ans a été recruté pour un transfert estimé à 10 ME. « Je suis très heureux de m’engager avec l’AS Monaco, un club ambitieux qui dispute la Champions League et joue les premiers rôles dans son championnat chaque année. C’est une grande motivation et un rêve de représenter l’AS Monaco », a fait savoir le Guinéen lors de sa signature.