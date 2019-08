Officiel : Henry Onyekuru signe à l'AS Monaco

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

L'AS Monaco a annoncé ce lundi soir la signature jusqu'en 2024 d'Henry Onyekuru, milieu offensif nigérian qui évoluait à Everton.

« L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature d’Henry Onyekuru (22 ans) en provenance d’Everton. Le milieu offensif nigérian s’engage pour 5 saisons. Formé à l’Académie d’Aspire au Sénégal, Henry Onyekuru rejoint la Belgique et s’engage avec le KAS Eupen en 2015. Lors de sa première saison, il inscrit 6 buts en 19 matches et contribue à l’accession en Jupiler Pro League de son club. Pour sa première saison dans l’élite belge (2016-2017), il termine co-meilleur buteur avec un total de 22 buts. Transféré à Everton, il est prêté à Anderlecht avec qui il remporte la Supercoupe de Belgique 2017 et dispute l’UEFA Champions League 2017/2018. À nouveau prêté par les Toffees la saison dernière, il remporte le championnat et la coupe de Turquie sous les couleurs de Galatasaray (16 buts en 44 matches). International Nigérian (11 sélections), le dribbleur a participé à la troisième place des Super Eagles lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 », précise l’AS Monaco, qui ne parle pas du prix payé pour obtenir la signature du joueur d'Everton. Cependant, un montant de 13,5ME plus des bonus est évoqué.