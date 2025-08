Monaco tient son gardien de but pour 4ME

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

C'était clairement l'un des points faibles de l'AS Monaco, et il est en passe d'être réglé. Le club de la Principauté s'apprête à faire signer Lukas Hradecky, le très expérimenté gardien de but international finlandais.

Adi Hütter a beau avoir tout tenté pour trouver un gardien de but titulaire indiscutable dans son effectif, l'entraîneur monégasque a bien compris en fin de saison que ce poste devait donner lieu à un recrutement lors du mercato. Tandis que les dossiers Paul Pogba et Ansu Fati faisaient la Une, la cellule recrutement de l'AS Monaco était au travail pour dénicher la perle rare. Si le nom d'André Onana a plusieurs fois été évoqué, c'est finalement Lukas Hradecky qui va rejoindre la Principauté afin de devenir le gardien de but titulaire. Fabrizio Romano confirme ce samedi que les dirigeants monégasques ont trouvé un accord avec leurs homologues du Bayer Leverkusen, avec qui Lukas Hradecky avait encore un an de contrat.

Lukas Hradecky arrive à Monaco pour un prix raisonnable

🚨🔴⚪️ AS Monaco are closing in on deal to sign Lukáš Hrádecký as new goalkeeper.



Agreement at final stages for fee in the region of €4m. pic.twitter.com/ZVoDx4dzfU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2025

Moyennant 4 millions d'euros, le gardien de but international finlandais de 35 ans, qui a joué 323 matchs en Bundesliga, va donc devenir le numéro à l'AS Monaco. Depuis une semaine, les deux clubs discutaient, et finalement tout s'est réglé ces dernières heures, Leverkusen ayant recruté de son côté Mark Flekken, le portier néerlandais de Brentford. Du côté de l'ASM, on va désormais pouvoir se pencher sur d'autres renforts, le dossier du gardien de but étant refermé.