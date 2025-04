Monaco s'offre Eric Dier et frappe un grand coup

Dans : Monaco.

Par Quentin Mallet

Toujours à la recherche de signatures surprenantes pour marquer le coup, l'AS Monaco est en passe de s'offrir Eric Dier. Le polyvalent joueur défensif du Bayern Munich, en fin de contrat en juin prochain, va débarquer libre sur le Rocher.

Ce n'est pas la première fois que l'AS Monaco réalise un joli coup de la sorte, et ça ne sera certainement pas la dernière. Adepte des recrutements de joueurs majeurs du football européen qui arrivent à la fin de leur carrière, le club de la principauté a frappé un nouveau coup. Selon les informations de L'Equipe, Eric Dier va s'engager chez l'actuel quatrième du championnat de France à l'issue de la saison. Le contrat de l'ancienne gloire de Tottenham arrivera à son terme à la fin de l'exercice en cours et l'idée de rejoindre un club qui sera probablement européen pour poursuivre sa carrière lui sied.

Eric Dier à Monaco, c'est bouclé

L'effectif de l'AS Monaco a toujours été particulièrement jeune. Désireux de recruter des joueurs peu âgés afin de les former et de les revendre beaucoup plus cher ensuite, les dirigeants monégasques ont aussi tout intérêt à recruter des joueurs d'expérience. D'où l'intérêt d'aller chercher Eric Dier. Cette saison, celui qui peut autant évoluer en défense centrale qu'au milieu de terrain a disputé 25 matchs, dont 6 en Ligue des champions avec le Bayern.

Un total qui s'ajoute aux 365 rencontres disputées sous la bannière de Tottenham. De quoi lui assurer une expérience non négligeable pour un effectif aussi jeune et demandeur que celui de l'AS Monaco. En attendant l'officialisation qui devrait bientôt avoir lieu, le quotidien sportif français ajoute qu'aucune information sur la durée de son contrat n'a filtré.