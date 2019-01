Monaco : Falcao imite Thierry Henry et hurle contre la VAR

Dans : Monaco, Ligue 1.

Samedi soir en conférence de presse, Thierry Henry a craqué contre l'arbitre, qu'il a accusé de ne pas siffler un penalty suite à une faute sur Rony Lopes dans la surface strasbourgeoise. L'entraîneur de l'AS Monaco s'est également emporté en apprenant qu'à ce moment précis de la rencontre la VAR ne fonctionnait pas alors qu'elle avait été utilisée peu avant lors de l'ouverture du score de Falcao. Si Thierry Henry était très remonté, c'était également le cas du buteur colombien.

El Tigre n'a pas apprécié que l'assistance vidéo aux arbitres tombe en panne au pire moment pour une formation monégasque qui joue le maintien. « On nous a dit qu’il n’y avait plus la VAR. Après quelques minutes, l’arbitre nous a dit que la VAR est revenue. C’est une grosse blague, une blague qui tourne en notre défaveur. Ce que je ne comprends pas, c’est comment la VAR peut disparaître pendant un match. Et aussi comment on peut oublier un penalty aussi évident. C’est tout, merci… », a lancé un Falcao lui aussi très clairement agacé par ce qu'il estime être une erreur d'arbitrage et un grave incident technique. Quand ça veut pas, ça veut pas....