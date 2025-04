Monaco et Strasbourg, embrouille finale entre les entraîneurs

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

A la fin du match entre Monaco et Strasbourg, Adi Hütter et Liam Rosenior se sont accrochés pour une raison assez surréaliste. L'entraîneur monégasque a bien du mal à comprendre ce que lui reproche son concurrent strasbourgeois.

L'AS Monaco et le RC Strasbourg se sont quittés bons amis, les deux clubs se séparant sur le score de 0-0 avec en plus un but refusé par la VAR pour les deux formations. Cependant, à la fin de la rencontre, l'entraîneur des Alsaciens avait visiblement des griefs à l'encontre du technicien monégasque sans que l'on comprenne pourquoi Rosenior s'en prenait à Hütter. En conférence de presse, les deux hommes se sont expliqué sur cette intrigante séquence qui serait due au fait que le technicien autrichien aurait trop fait attendre le coach anglais avant de venir lui serrer la main. Lassé d'attendre, Liam Rosenior l'a vivement fait savoir à Adi Hütter, qui l'abordait pourtant avec le sourire. En conférence de presse, ce dernier a confié sa sidération face à l'attitude de son homologue de Strasbourg.

Une embrouille pour une histoire de poignée de main

« Je ne l’avais pas vu. C'est la première fois en seize ans de carrière que j'entends des choses comme ça. J’ai entraîné dans de nombreux pays, j'ai dirigé 650 matches, cela fait deux ans que je suis entraîneur en Ligue 1 et aucun coach n'a jamais dit de moi que je l'avais déçu », s'est défendu Adi Hütter en réponse aux critiques de Liam Rosenior, lequel a lui fait savoir que dès le match aller à la Meinau, l'entraîneur de l'AS Monaco n'avait pas eu un comportement courtois à son encontre. En attendant, dans la course à l'Europe, aucun des deux clubs n'a fait la bonne affaire, et c'est probablement ce qui a contribué à tendre l'ambiance autour de la pelouse du stade Louis II et à cette scène assez étonnante.