Monaco, jackpot avec Minamino, c'est Klopp qui le dit !

Ce mardi, Takumi Minamino a officiellement rejoint l'AS Monaco jusqu'en 2026. Le Japonais a été recruté à Liverpool contre 15 millions d'euros, là où il n'était qu'un simple remplaçant. Toutefois, Jurgen Klopp a apprécié le joueur ayant des mots forts à son égard.

Pas toujours le plus médiatisé en France, l'AS Monaco reste un club efficace quand il s'agit de transferts. Les Monégasques ont peut-être réalisé le beau coup de ce début de mercato en allant chercher le milieu de terrain japonais Takumi Minamino à Liverpool. Un deal à 15 millions d'euros qui a été officialisé ce mardi. Reste maintenant à savoir si l'association entre le Japonais et le club princier sera fructueuse la saison prochaine. Si le talent du joueur est reconnu en Europe, il a néanmoins souvent ciré le banc avec les Reds pendant les deux années de son aventure là-bas.

Mais, si Jurgen Klopp ne l'a pas souvent titularisé, il n'y a rien de personnel bien au contraire. Face à la concurrence féroce à son poste dans l'effectif des Scousers, le Japonais n'a pas été infamant loin de là. D'ailleurs, aussitôt parti à Monaco, Minamino a reçu un beau discours d'adieu de la part de son ex-entraîneur allemand. Ce dernier a été sidéré de voir les journalistes penser que le passage de Minamino dans son club ait été un échec. Pour lui, le Japonais était un homme et un joueur modèle comme le confirme les mots qu'il a eu à son égard sur le site du club.

Thank you for everything during your time at the Reds, @takumina0116 ❤ pic.twitter.com/zo4gPwQA86