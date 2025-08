Monaco c’est autre chose que Barcelone, Ansu Fati kiffe

L’AS Monaco a pris des risques sur son mercato estival. Le club de la Principauté a tenté des paris. L’ASM veut relancer des joueurs en difficulté ces derniers mois. Outre Paul Pogba, le club du Rocher s’est offert le prêt d’Ansu Fati. Le joueur est actuellement très heureux à Monaco même s’il risque de rater la première journée de championnat.

L’AS Monaco veut encore passer un cap en Ligue 1. Le club de la Principauté a réalisé un mercato oscillant entre ambition et prise de risques. Outre Eric Dier achevant son aventure au Bayern Munich, Monaco a tenté le coup Paul Pogba. Le champion du monde 2018 cherche à se relancer après sa suspension pour dopage. Le staff du Rocher l’a déjà confirmé, le Français ne sera pas prêt pour le début de saison. C’est également le cas d’Ansu Fati. L’Espagnol est prêté par le FC Barcelone. Et il se plaît en Principauté. Il s'entraîne pour le moment aux côtés de Paul Pogba au centre d’entrainement.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Ansu Fati's entourage believes that AS Monaco's medical staff is treating him much better than Barcelona's medical staff did.



— @sport pic.twitter.com/hidcyPBbql