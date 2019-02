Mercato : Monaco grille Bordeaux pour son futur gardien

Dans : Monaco, Mercato, Bordeaux.

Parmi les nombreux problèmes de l’AS Monaco cette saison, celui constaté au poste de gardien de but est criant.

Finaliste de la Coupe du monde, Danijel Subasic semble avoir fait un « burn out » à la Adil Rami en squattant l’infirmerie pendant des mois. Son remplaçant, le vétéran Diego Benaglio, n’a jamais su se montrer à la hauteur et n’a pas rassuré une défense déjà en proie au doute. Les dirigeants monégasques ont bien compris le message et travaillent déjà sur une arrivée dans ce secteur. Un premier nom est déjà sorti, et il s’agit de Predrag Rajkovic.

Ce gardien serbe de 23 ans est déjà proche de trouver un accord avec l’AS Monaco pour 4,5 ME, selon le média israélien Walla. Les Girondins de Bordeaux sont également sur les rangs du gardien qui évolue au Maccabi Tel-Aviv, et qui avait été courtisé il fut un temps par l’OL et le PSG en 2015, au tout début de sa carrière. Il faut croire que la cote de l’ancien portier de l’Etoile Rouge de Belgrade n’a pas baissé en Ligue 1 ces dernières années, malgré cet exil de quatre saisons en Israël.