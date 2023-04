Exil massif à Monaco cet été, place aux économies !

Dans : Monaco.

Par Mehdi Lunay

Quatrième de Ligue 1, Monaco a peut-être dit adieu à la Ligue des champions après son revers 3-0 à Lens samedi. De toute manière, le club du Rocher arrive en fin de cycle cet été et les départs seront nombreux à tous les étages.

Un mercato ambitieux, un effectif quasi complet, des résultats parfois impressionnants à court terme et pourtant l'AS Monaco n'arrive pas à atteindre la Ligue des champions. Après deux échecs consécutifs en barrages face au Shakhtior Donetsk puis au PSV, Monaco n'aura sans doute même pas de troisième chance l'été prochain. L'ASM est quatrième, à cinq points de Lens troisième après la victoire des Sang et Or 3-0 dans leur confrontation samedi dernier. Une immense déception pour le club de la Principauté, au projet en apparence si sérieux. Frustrée d'échouer aussi souvent, la direction monégasque prépare déjà un grand ménage au club pour l'été prochain.

Beaucoup de départs mais pas celui de Philippe Clément

Les intentions des dirigeants sont décrites par RMC Sport. Selon le média, la première victime de la purge s'appelle Paul Mitchell. Le directeur sportif de l'AS Monaco va être remplacé par le Brésilien Thiago Scuro. Il ne sera pas le seul à faire ses valises puisqu'on attend le transfert de nombreux éléments de l'effectif monégasque. Le plus souhaité de tous reste le gardien de but Alexander Nubel. Le désormais ex-nouveau Manuel Neuer est trop peu décisif pour être conservé après deux années en prêt sur le Rocher.

Monaco risque de perdre des joueurs plus importants de son groupe. Les latéraux Vanderson et Caio Henrique sont très suivis en Europe, le premier étant très convoité par Manchester United. Monaco est aussi menacé pour ses Français. Axel Disasi devrait être vendu, lui qui est désiré de longue date par le PSG. Toutefois, Monaco réclame 50 millions d'euros pour lui. Ce sont Manchester City et Chelsea qui pourraient se frotter les mains. Youssouf Fofana est lui dans le viseur de l'Allemagne et de l'Angleterre. L'avenir de Breel Embolo et de Wissam Ben Yedder est aussi incertain, en raison de leur bon rendement devant le but cette saison. Ces transferts sont surtout facilités par le besoin d'argent de l'ASM à cause des contraintes de l'UEFA et d'un déficit de 145 millions d'euros. Curieusement, un homme est en mesure de rester sur le Rocher : Philippe Clément. Malgré sa proximité avec Paul Mitchell, l'entraîneur belge a été consulté pour l'arrivée de Thiago Scuro. Cependant, sa place sera logiquement menacée si l'ASM reproduit des prestations aussi mauvaises qu'à Bollaert d'ici la fin de saison.