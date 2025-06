Crise à l'OL, Monaco flaire la bonne affaire

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

Les déboires de l’OL face à la DNCG pourraient faire les affaires des autres clubs français. Monaco est par exemple très intéressé par l’opportunité de faire venir Saël Kumbedi à prix cassé cet été.

La relégation de l’Olympique Lyonnais prononcée en début de semaine par la DNCG complique drastiquement les affaires du club rhodanien sur le marché des transferts. En effet, le club de John Textor est désormais dans une situation très inconfortable pour négocier avec les courtisans de ses joueurs. Tout le monde sait que l’OL a le couteau sous la gorge et dans ce contexte, difficile pour les dirigeants lyonnais de vendre ses joueurs au prix fort. Liverpool pourrait en profiter avec Malick Fofana, mais des clubs de Ligue 1 vont également être à l’affût. C’est le cas du Paris FC, qui observe la situation de près. Monaco a aussi l’intention d’en profiter puisque selon les informations de L’Equipe, le club de la Principauté est très intéressé par Saël Kumbedi.

Kumbedi dans le viseur de Monaco

Cet intérêt monégasque intervient au moment où le départ de Vanderson ne fait presque aucun doute, un bon de sortie ayant été accordé au latéral brésilien, très convoité en Angleterre et en Espagne. Sous contrat avec l’OL jusqu’en 2027, Saël Kumbedi a disputé 14 matchs en Ligue 1 et 4 matchs en Europa League cette saison. Titulaire à la fin de l’ère Pierre Sage et lors des premiers matchs avec Paulo Fonseca, il avait ensuite reperdu sa place au profit d’Ainsley Maitland-Niles tandis que Clinton Mata avait lui définitivement basculé dans l’axe. Reste maintenant à voir quel sera le prix fixé par l’OL pour un potentiel départ de l’ancien Havrais, dont la valeur marchande est estimée à environ 7 millions d’euros, trois ans après son arrivée pour seulement 1 million d’euros en provenance du club normand.