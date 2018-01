ASM : Tielemans sait qu’il deviendra le patron de Monaco

Dans : Monaco, Ligue 1.

Recruté pour 25 millions d’euros l’été dernier, Youri Tielemans (20 ans) est arrivé à l’AS Monaco avec une très belle réputation. Mais après une bonne prestation au Trophée des Champions (2-1 pour le PSG) en juillet, le milieu de terrain a connu une baisse de régime.

Utilisé à plusieurs postes, le Belge a eu du mal à s’imposer dans le onze de Leonardo Jardim qui l’a longtemps considéré comme un simple remplaçant. Avant de profiter de ses qualités dans l’entrejeu, là où l’ancien joueur d’Anderlecht s’exprime le mieux. Sans sa blessure au genou droit en novembre, Tielemans aurait sûrement terminé l’année en tant que titulaire. D’où l’optimisme de son agent qui s’est confié à Foot Mercato.

« Il ne faut pas oublier que c’est un joueur qui est très jeune, qui a une grande marge de progression et qui doit encore s’adapter, a rappelé Christophe Henrotay. Il y a beaucoup de joueurs de l’AS Monaco qui ont été transférés pour des montants importants et qui avaient besoin de moments pour s’adapter. Il y a un palier à franchir. Il va monter en puissance en espérant qu’il marque quelques buts qui vont donner un peu plus de résonance à ses prestations. (…) Il veut être pleinement titulaire, prendre l’équipe en main doucement et apporter plus que ce qu’il est en train de faire, c’est déjà pas mal. Mais c’est mon sentiment. C’est un bilan qui est encourageant. »

Un bilan « encouragent et positif »

« Il a commencé avec quelques bonnes prestations, notamment contre le PSG en tout début de saison. Il est passé au milieu par des postes qui n’étaient pas nécessairement les siens dans lesquels il n’était pas à l’aise et qui ont un peu freiné sa lancée. Puis il est revenu à son poste et a commencé à retrouver ses marques, a souligné l’agent. Si cette blessure n’était pas survenue, il aurait pu terminer l’année proche de son meilleur niveau. Donc c’est encourageant et positif. Il faut un peu de patience. C’est un garçon qui a une bonne mentalité, il n’y a pas de raison pour que ça ne le fasse pas. » Lorsqu'il trouvera ses marques, le Diable Rouge aura les moyens de s’imposer sur la durée.