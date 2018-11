ASM : Thierry Henry l’avoue, la Ligue 2 le fait flipper

Dans : Monaco, Ligue 1.

En trois matchs depuis son arrivée, Thierry Henry n’a toujours pas connu la victoire avec l’AS Monaco.

Bien sûr, le jeune entraîneur a encore le temps de redresser la barre. Mais la situation devient urgente au niveau comptable puisque le club de la Principauté, qui n’a plus gagné depuis la 1ère journée (3-1 à Nantes), occupe l’avant-dernière place de Ligue 1. Dans la mesure où le Paris Saint-Germain arrivera bientôt sur le Rocher, un succès à Reims semble indispensable samedi soir.

« On doit retrouver la confiance et cela passe par un match solide dès samedi à Reims, a confié Thierry Henry en conférence de presse. Une victoire permet de mieux travailler la semaine d’après et d’aborder le match qui vient avec plus de sûreté. Même si on sait que le Paris Saint-Germain se déplace au stade Louis-II la semaine prochaine. » Si la série en cours se poursuivait, Monaco serait contraint de revoir ses ambitions à la baisse.

L’exemple de Thierry Henry

« Personne n’est à l’abri de la descente, a prévenu le coach monégasque. Je vais revenir sur ma carrière de joueur. Lors de ma première année au FC Barcelone (2007-2008), Saragosse est descendu avec Milito, Aimar, Ayala, je ne vais pas citer toute l’équipe... Ils sont descendus. Tout le monde peut descendre et tout le monde peut être champion comme l’a prouvé Leicester. » En tout cas, l’ASM peut déjà oublier le podium.