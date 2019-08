ASM : Séville offre Ben Yedder sur un plateau à Monaco !

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, Liga.

En milieu de semaine, le journal L’Equipe révélait les pistes offensives de l’AS Monaco pour combler un éventuel départ de Radamel Falcao.

Parmi les noms cités, on y retrouvait celui de Wissam Ben Yedder, une piste qui fait bien évidemment l’unanimité chez les fans monégasques. Et visiblement en Espagne, le FC Séville n’est pas contre un départ de l’international tricolore. Et pour preuve, Record annonce ce jeudi que le club andalou a proposé 20 ME en plus de Wissam Ben Yedder pour récupérer Rony Lopes, auteur de 4 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière. Le deal paraît trop beau pour être vrai du côté de Monaco, qui doit donner sa réponse dans les prochaines heures à Séville selon le média portugais…