ASM : Oleg Petrov lâche deux grosses infos mercato

Dans : Monaco, Mercato.

Vice-président de l’AS Monaco, Oleg Petrov a fait plusieurs annonces dans un rendez-vous avec les abonnés du club de la Principauté.

Le dirigeant russe a fait savoir que tous les doutes étaient levés et que Leonardo Jardim resterait bien entraineur de la formation monégasque la saison prochaine. Et le technicien portugais pourra compter sur la présence de Gelson Martins, prêté par l’Atlético Madrid, et qui a réalisé six mois convaincants. L’ailier de 24 ans continuera à porter le maillot de l’AS Monaco, et c’est une somme proche de 30 ME que le club du Rocher pourrait avoir déboursé. En conflit avec le Sporting Portugal au sujet de sa signature libre, l’Atlético Madrid a récemment versé 22,5 ME pour récupérer les droits de l’international portugais, qui va donc poursuivre sa carrière à l’ASM.