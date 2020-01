ASM : Monaco met un rouge à Naldo au mercato

Dans : Monaco.

Dans l’effectif pléthorique de l’AS Monaco, certains joueurs n'ont clairement plus leur part au chapitre. C’est le cas de Naldo, arrivé il y a un an dans le plan d’urgence pour sauver le club de la Principauté de la relégation. L’expérimenté défenseur brésilien n’a pas du tout représenté un renfort dans ce secteur, apparaissant en cours de forme et peu fiable, prenant notamment deux cartons rouges en quelques rencontres seulement. Ce vendredi, l’ASM a annoncé avoir trouvé un accord avec l’ancien joueur du Werder Brême afin de le libérer de son contrat. Naldo, 37 ans, est donc libre de s’engager avec le club de son choix désormais.