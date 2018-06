ASM : Monaco la joue vieux roublard du mercato avec Lemar

Dans : Monaco, Mercato, Premier League.

Peu utilisé par Didier Deschamps avec les Bleus, Thomas Lemar devrait avoir du mal à se montrer à son avantage au Mondial.

Néanmoins, le milieu offensif est dans la liste et cela lui donne clairement une valeur ajoutée au moment où son transfert se négocie. Car selon Sky Sports, l’AS Monaco ne manque pas de prétendants pour l’ancien caennais, qui ne compte pas rester une saison de plus sur le Rocher. Souvent cité en premier lieu, l’Atlético Madrid est bien sur le coup pour le gaucher, même s’il ne compte pas lâcher les 80 ME demandés par le vice-champion de France.

Le club de la Principauté n’a aucune urgence à baisser son tarif, car le média anglais annonce une véritable bataille londonienne pour faire signer Thomas Lemar. Outre Tottenham, c’est Chelsea qui est désormais entré dans la danse avec la promesse de faire une belle offre prochainement. Mais les Blues sont pour le moment coincés avec Antonio Conte, et ne veulent pas prendre le risque d’effectuer un gros achat sans avoir l’accord du prochain manager. Une raison de plus pour Monaco d’attendre le bon moment avant de vendre son international français, qui devrait laisser passer la Coupe du monde avant de se concentrer sur son avenir.