ASM : Monaco craque pour ce milieu de L1 au mercato

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, SCO.

Offensivement, l’AS Monaco semble armée pour la saison à venir même si évidemment, l’éventuel départ de Radamel Falcao poussera le club princier à réagir sur le marché des transferts. Néanmoins, dans le secteur défensif, Leonardo Jardim souhaite voir des renforts arriver rapidement. En défense centrale, mais également au milieu de terrain. Et selon les informations de Yahoo Sport, le coach portugais va être écouté.

La preuve, l’ASM étudierait actuellement deux options pour muscler son milieu de terrain. La première mène à Badou Ndiaye (Stoke City), avec qui les discussions seraient très avancées malgré les intérêts de Rennes et de Lille. Le second dossier concerne un autre club de Ligue 1 puisque Monaco est très intéressé par le profil de Baptiste Santamaria, estimé à près de 10 ME par le SCO d’Angers. Reste à voir si l’ASM, qui a connu des rebondissements durant le mois de juillet (André Silva, Soumaoro) parviendra à boucler ces deux dossiers…