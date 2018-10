ASM : Leonardo Jardim en grand danger à Monaco?

Dans : Monaco, Ligue 1.

Les supporters de l'AS Monaco doivent probablement se pincer pour y croire, mais ce lundi matin leur équipe préférée est 18e, et barragiste, de Ligue 1, à 18 points du Paris Saint-Germain, dont le club de la Principauté était le dauphin la saison passée et le tombeur l'année précédente. Alors, même si les dirigeants russes ne semblent pas vouloir renverser Leonardo Jardim, certains s'inquiètent pour le coach portugais. C'est notamment le cas de Luc Sonor.

Dans les colonnes de L'Equipe, l'ancien joueur monégasque ne masque pas sa désolation pour Leonardo Jardim. « Je suis très inquiet, même. Avant, quand il y avait un petit souci dans l'équipe, je me disais : "Avec la maîtrise et la patience de Jardim, Monaco va trouver les solutions." Mais là, je l'ai bien regardé depuis son banc de touche à Saint-Étienne. Je l'ai vu en réflexion pendant tout le match, puis ne pas savoir quoi faire et dire après. Pour faire simple, j'ai trouvé Jardim totalement dépassé. Donc, il y a du taf. Vous savez, il y a des comportements qui ne trompent pas chez un entraîneur. Je le sens exaspéré, désabusé, comme un ras-le-bol général monter en lui. Ce n'est pas du Jardim. Il n'a pas d'idée. Jardim, il est perdu, le mec ! », confie Luc Sonor. Il est vrai qu'avec le mercato encore réalisé cet été, le technicien de l'AS Monaco doit à nouveau tout changer, et que forcément ça use.