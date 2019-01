ASM : Accord trouvé en express, Jardim revient à Monaco !

Dans : Monaco, Ligue 1.

Quel timing ! Quelques jours seulement après avoir annoncé qu’il rêvait de revenir un jour à l’AS Monaco, Leonardo Jardim va reprendre son poste d’entraineur après l’expérience ratée de Thierry Henry.

L’Equipe annonce en effet un accord total pour le retour de l’entraineur portugais aux commandes de l’équipe de la Principauté, un peu plus de 100 jours après son limogeage. Une opération conclue ce jeudi soir dans un restaurant de Monaco, et qui devrait déboucher sur sa nomination officielle ce vendredi pour une durée de deux ans et demi. Reste à savoir si Jardim sera dès ce week-end sur le banc de touche pour le match face à Dijon, alors que Franck Passi a été nommé entraineur par intérim.

Le limogeage de Thierry Henry qui venait d’arriver et avait signé jusqu’en juin 2021, va coûter plus de 10 ME à l’AS Monaco. Sans compter le fait que Leonardo Jardim s’est retrouvé en position de force pour négocier un nouveau contrat très intéressant avec le club du Rocher. Mais avec seulement 4 victoires en 20 matchs avec Monaco, le champion du monde 1998 n’a clairement pas réussi sa mission, et Vadim Vasilyev n’a pas hésité une seule seconde à lui faire payer très rapidement.