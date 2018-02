ASM : Le plan de Lemar pour quitter Monaco au mercato

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

Plombé par les blessures depuis le début de la saison, Thomas Lemar garde une très belle cote sur le marché des transferts malgré des statistiques en nette baisse (2 buts, 4 passes décisives en L1). Convoité par Arsenal et Liverpool ces derniers mois, l’international français est au cœur de négociations pour une éventuelle prolongation de contrat à l’ASM, alors que son bail expire en juin 2020. Mais selon les informations du journal L’Equipe, l’ancien meneur de jeu du Stade Malherbe de Caen ne compte pas signer un nouveau contrat en Principauté.

L’international français souhaite être en position de force cet été. Le but de la manœuvre ? Forcer son départ vers l’étranger, selon le quotidien national. Pour rappel, Monaco a refusé des offres à hauteur de 100ME il y a six mois pour Thomas Lemar. Les clubs intéressés sont donc prévenus, il va falloir sortir le carnet de chèques pour s’offrir l’international français, dont la place dans le groupe de Didier Deschamps pour le Mondial 2018 est encore loin d’être assurée à la vue de ses blessures et de la concurrence. A l’évidence, Monaco va de nouveau toucher un gros pactole cet été…