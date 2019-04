ASM : Le PSG perd, Jardim ne voit que les millions d’euros

Dans : Monaco, PSG, Ligue 1.

Contrairement à ce que l’on pouvait penser, l’AS Monaco ne décrochera pas son maintien les mains dans les poches.

Le gros recrutement réalisé cet hiver a évidemment amélioré l’équipe. Mais cela n’a pas suffi pour écarter totalement la menace d’une relégation en Ligue 2. Le club de la Principauté reste 16e de Ligue 1, à sept points du barragiste Dijon. Une victoire sur le terrain du Paris Saint-Germain serait donc bienvenue. Et pourquoi pas ? Sachant que les Parisiens viennent de perdre à Lille (5-1) et à Nantes (3-2). Pas de quoi encourager Leonardo Jardim, toujours focalisé sur la valeur de ses adversaires.

« Le bon moment pour jouer le PSG ? Je crois que j'ai une vision du foot un peu différente, a répondu l’entraîneur monégasque. J’ai regardé leurs derniers matchs. J’ai vu des joueurs de grande qualité, plus titrés que nous, des joueurs très chers. Je vois Paris comme une grosse équipe avec un gros effectif. Leurs dernières défaites ne vont pas changer mon opinion sur leur effectif. » L’avis du Portugais ne changera pas non plus lorsqu’il apprendra que le PSG pourrait récupérer des cadres blessés.