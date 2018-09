ASM : Le mercato barbare de Monaco, Jardim n'a même pas peur

Dans : Monaco, Ligue 1.

Champion de France il y a deux saison, dauphin du PSG cette année, l'AS Monaco ne connaît pas un début de championnat idéal puisqu'après quatre journées le club de la principauté compte déjà 8 points de retard sur celui de la capitale. Après la défaite face à l'OM, Leonardo Jardim n'a pas voulu sombrer dans la déprime, car l'entraîneur de Monaco le sait, après chaque mercato il doit reconstruire une équipe de A à Z, et forcément cela demande du temps.

Le coach portugais demande donc juste un peu de patience. « Quand l'équipe sera-t-elle prête ? Cela dépendra de l'évolution de chacun. Le bilan est négatif car on est en retard de points. Mais je ne suis pas surpris. C’est un travail de reconstruction. Cela prendra du temps. Je promets de donner le maximum pour y arriver. Non, je ne suis pas inquiet ! C'est avec des matches comme ça, à haute intensité, qu'on évolue et qu'on gagne du temps. Marseille? C'est plus fort que l'an dernier. Nous, chaque année on change d'effectif. Et chacun a fait son histoire », a confié un Leonardo Jardim, qui sait à quoi s'en tenir avec ses dirigeants.