ASM : La malchance offre un drôle de record à Monaco

Dans : Monaco, Ligue 1.

Dix-neuvième de Ligue 1 après la 13e journée, l’AS Monaco vit un début de saison catastrophique.

L’éviction de Leonardo Jardim n’a rien changé, la formation de Thierry Henry ne parvient pas à remporter le moindre match. Il faut dire que les Monégasques ont la poisse depuis le début de l'exercice. Lors de la déroute à domicile face au Paris Saint-Germain (0-4) dimanche, le club de la Principauté a encore perdu deux joueurs, à savoir Nacer Chadli et Jordi Mboula.

Au total, l’infirmerie de la Turbie compte désormais 16 joueurs ! Une hécatombe qui oblige Henry, comme son prédécesseur, à piocher chez les jeunes. Résultat, Monaco a déjà aligné 32 joueurs différents cette saison, « soit au moins six de plus que toute autre équipe dans les cinq grands championnats », souligne le statisticien Opta. Et l’ASM pourrait bien accentuer son avance après la trêve.

Un nouveau blessé

En effet, le jeune milieu offensif Sofiane Diop, actuellement avec les U19 français, est touché à l’aine, indique RMC. Rien de grave a priori. Quant à la recrue phare du mercato, Aleksandr Golovin, une source proche du Russe a fait part de son inquiétude. « Le matin, il travaille en salle. L'après-midi, il bosse en piscine. On ne parle pas du tout de course ou encore moins d'exercices avec le ballon », a-t-il confié à l'agence RIA Novosti. Rien de rassurant pour Thierry Henry.