ASM : Jardim veut 25 départs, Monaco en distributeur du mercato !

Dans : Monaco, Mercato.

Maintenue en Ligue 1 dans le sprint final, l’AS Monaco ne compte plus revivre une saison aussi catastrophique.

Beaucoup de choses vont changer sur le Rocher, à commencer par l’effectif de Leonardo Jardim. Selon le calcul de L’Equipe, en comptant les cinq joueurs prêtés à l’ASM jusqu'à fin juin, le club de la Principauté possède un total de 75 professionnels sous contrat ! Dont 24 ont été prêtés à d’autres formations. Résultat, Monaco se retrouve avec une masse salariale annuelle à 60 M€. On comprend vite pourquoi la direction veut faire le ménage, tout comme son entraîneur qui aimerait passer à 45 éléments sous contrat.

En plus des cinq joueurs prêtés qui repartiront dans leurs clubs respectifs, Monaco espère donc une bonne vingtaine de départs cet été ! Et les plus expérimentés sont également concernés. L’opération a commencé avec Ronaël Pierre-Gabriel, sur le point de rejoindre Mayence. Quant à l’Italien Andrea Raggi, son contrat expire à la fin du mois. Tandis que la sortie de Radamel Falcao semble déjà actée. Bien sûr, on est encore loin du compte, d’autant que l’ASM refuse de brader ses indésirables. Reste à savoir si ce discours tiendra toujours en fin de mercato…