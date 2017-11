ASM : Jardim ne compte plus les clubs jaloux de Monaco

Dans : Monaco, Ligue 1.

Demi-finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière, l’AS Monaco ne passera même pas la phase de poules cette année.

Même si l’actuel deuxième de Ligue 1 limite les dégâts en championnat, le club de la Principauté a incontestablement perdu en qualité. Rien d’étonnant après les départs de plusieurs cadres comme Bernardo Silva, Tiémoué Bakayoko, Benjamin Mendy et Kylian Mbappé. Du coup, Leonardo Jardim n’est pas surpris par ce nouveau cycle. En conférence de presse, l’entraîneur monégasque garde en effet la tête haute.

« La confiance ne s'achète pas au marché, tu l'acquiers dans le travail. Moi, je suis confiant, j'ai confiance dans notre projet mais on ne peut pas me demander des choses impossibles, a réagi le Portugais. C'est ma quatrième saison ici et le projet a toujours fonctionné. En quatre ans, on a fait une demi-finale et un quart de finale de Ligue des Champions. On a fini trois fois sur le podium en championnat, en étant une fois champion de France en qualité d'outsider. »

Le rêve monégasque

« On a réussi tout ça avec à chaque fois douze à quinze joueurs qui étaient très jeunes... Et je ne vous fais pas le calcul de nos ventes dont vous connaissez le montant. Nous sommes le rêve de beaucoup de clubs, a osé le technicien. Sauf que cette saison, malgré tout cela, on n'a pas réussi à être compétitifs en Ligue des Champions, c'est comme ça. » Monaco devra donc se contenter de la L1 et des coupes nationales pour continuer de faire rêver ses concurrents...