ASM : Jardim accuse ses joueurs pour sauver sa tête

Balayée à domicile par Lille (0-3) mardi en Coupe de la Ligue, l’AS Monaco confirme ses difficultés du début de saison. Revenu en janvier dernier, l’entraîneur Leonardo Jardim est de nouveau sous pression.

L’AS Monaco n’a tout simplement pas fait le poids. Avec un onze certes remanié, le club de la Principauté a montré beaucoup trop de lacunes pour espérer inquiéter une équipe du LOSC de plus en plus séduisante. Une prestation qui n’a évidemment pas plu aux supporters monégasques, agacés par l’irrégularité de leur formation et qui n’ont pas hésité à réclamer la tête de leur entraîneur. « Jardim démission », pouvait-on entendre à Louis-II après le huitième de finale perdu.

« Je comprends le public, il aime son club, il aime le beau jeu, on a eu des bons résultats récemment, il demande plus, a réagi Leonardo Jardim. Ils veulent gagner les matchs, c’est normal. Mais le staff a aussi envie de gagner. Les joueurs aussi. L’exemple n’est pas ce match, les trois derniers matchs on était plus compact. L’entraîneur est toujours en danger, c’est ça le football. J’ai l’habitude de travailler, avec la même ambition, dans toutes les conditions. »

La punchline de Jardim

De nouveau opposé à Lille samedi en Ligue 1, le coach de l’ASM pourrait perdre son poste en cas de contre-performance, annonce Nice-Matin. Autant dire que le Portugais jouera gros avec des joueurs qu’il ne juge pas suffisamment impliqués. « Certains n’ont pas démontré réellement l’envie de jouer à l’AS Monaco, a critiqué le technicien. Donner des buts à l’adversaire, ce n’est pas acceptable. Pour jouer à ce niveau, on a besoin de rigueur, de professionnalisme. Avoir de la valeur c’est bien, démontrer sa valeur c’est autre chose. » Reste à savoir comment les éléments visés réagiront après ça.