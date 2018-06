ASM : Griezmann peut ouvrir la porte du Barça à Lemar

Dans : Monaco, Liga, Mercato.

Malgré une fin de saison décevante à l’AS Monaco, Thomas Lemar (22 ans) pourrait vivre un été passionnant.

Pour commencer, le milieu offensif n’a pas perdu sa place en équipe de France et disputera bien la Coupe du monde 2018. Quant au marché des transferts, l’international tricolore a conservé une belle cote puisque Chelsea et l’Atlético Madrid sont intéressés, tout comme le FC Barcelone qui aurait directement contacté l’ASM pour connaître le montant d’un éventuel transfert. La réponse : Lemar coûterait entre 70 et 90 M€, affirme le média catalan Sport. Une somme importante même si Monaco demandait 100 M€ l’été dernier, avant de retenir le Guadeloupéen.

En tout cas, le Barça, qui suit la projection de l’ancien Caennais depuis la saison dernière, pourrait être tenté. Surtout si Antoine Griezmann, la grande priorité des Blaugrana, décidait de rester à l’Atlético. Cela permettrait au Brésilien Philippe Coutinho d’intégrer le trio offensif, sa préférence, ce qui inciterait le champion d’Espagne à recruter un joueur du profil de Lemar pour remplacer Andrés Iniesta dans l'entrejeu. Il n’y a plus qu’à attendre la décision de l’attaquant des Bleus.