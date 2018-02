ASM : Falcao n'accuse pas Rolando, mais il veut être protégé lui aussi

Dans : Monaco, Ligue 1, OM.

Les joueurs du style Nabil Fekir, Neymar et Falcao sont-ils abandonnés par les arbitres de Ligue 1 ? Depuis quelques semaines, la polémique enfle sur ce sujet, la venue de Neymar dans notre championnat ayant remis en haut de la pile ce vieux dossier, le Brésilien étant soumis à rude épreuve par certains de ses adversaires. Ce vendredi, Falcao a évoqué ce souci et le joueur monégasque avoue qu'effectivement il ne se sent pas assez protégé par les arbitres. L'international colombien a évoqué le match de dimanche dernier contre l'OM pour étayer sa thèse, Falcao ayant fini avec sept points de suture sous le genou suite à un geste de Rolando.

« Si je pense que les joueurs ne sont pas assez protégés par les arbitres ? Absolument, oui. Les joueurs n'ont pas la protection qu'ils devraient avoir. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Rolando n'avait pas l'intention de me faire mal mais certaines situations étaient dangereuses. Quand je me suis blessé au genou il y a quatre ans, l'arbitre n'avait pas sifflé faute sur cette action. Il faut éviter que ce genre de situations se produisent à nouveau pour préserver le jeu et les joueurs », a reconnu Falcao, qui en cette année de Coupe de Monde n’a pas envie de revivre le cauchemar de 2014, lorsqu’il avait renoncé au Mondial suite à une grave blessure en Coupe de France.