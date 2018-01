ASM : Falcao cale, Monaco est rassuré grâce à Cristiano Ronaldo

Dans : Monaco, Ligue 1.

Après un énorme début de saison, l’attaquant de l’AS Monaco Radamel Falcao connaît une période plus difficile.

Le Colombien n’a inscrit que deux buts lors de ses six derniers matchs en Ligue 1. Pour un buteur de son calibre, cette statistique devient gênante d’autant qu’El Tigre n’a plus la même influence dans le jeu monégasque. Pas de quoi inquiéter ses dirigeants. En effet, le vice-président Vadim Vasilyev sait que son capitaine n’est pas du genre à baisser les bras. Et puis tous les attaquants connaissent une baisse de régime à un moment ou à un autre, à l’image de Cristiano Ronaldo au Real Madrid.

« Inquiet pour Falcao ? Pas du tout. Le coach, le staff et moi, on sait que Falcao est un attaquant de top niveau, a défendu le Russe contacté par RMC. Ce ne sont pas des machines. Regardez Cristiano Ronaldo. On dit chaque saison qu’il baisse et il continue de mettre des buts exceptionnels et il reçoit le Ballon d’Or. Falcao est un top joueur mondial et le vrai capitaine de notre équipe. » En concurrence avec Lyon et Marseille, le club de la Principauté aura besoin d’un grand Falcao pour décrocher une place sur le podium.