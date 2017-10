ASM : Falcao absent pour OL-Monaco !

Dans : Monaco, Ligue 1, OL.

C'est une mauvaise nouvelle pour l'AS Monaco et une très bonne pour l'Olympique Lyonnais, Radamel Falcao ne participera pas vendredi au match entre les deux clubs au Groupama Stadium. Ce mercredi, Leonardo Jardim a officialisé l'absence de l'attaquant colombien, lequel s'est qualifié la nuit passée avec sa sélection pour le Mondial 2018. Le coach portugais de l'ASM n'a eu aucun mal à justifier ce choix.

« Radamel a joué cette nuit avec la Colombie, puis il y a les différents voyage. Et essayer de jouer à Lyon, cela pourrait le tuer, donc il ne jouera pas. D'ailleurs, sa condition physique ne lui permettrait pas de jouer deux matches en 48h », a reconnu l’entraîneur de l’AS Monaco, qui a précisé que l'attaquant ne rentrera d'Amérique du Sud que jeudi dans la journée. Radamel Falcao est actuellement en tête des buteurs de Ligue 1 avec 12 réalisations depuis le début de la saison, soit 4 de plus qu'Edinson Cavani et le double de Mariano, l'attaquant le plus efficace de l'Olympique Lyonnais.