ASM : Chelsea, Liverpool, Juve… Lilian Thuram met Monaco en danger

A l’affût de jeunes talents prometteurs, les cadors européens ont bien compris qu’il fallait garder un œil sur l’AS Monaco. Et pas seulement sur le groupe professionnel.

Dans les catégories inférieures aussi, le club de la Principauté possède des éléments susceptibles d’intéresser les grosses écuries. Surtout si le nom du joueur concerné est déjà connu dans le monde entier… On parle évidemment de Khéphren Thuram (17 ans), fils de Lilian et frère de l’attaquant guingampais Marcus. Bien sûr, ce ne sont pas les liens de parenté du Monégasque qui attirent les prétendants.

A en croire le Daily Mail, Chelsea, Liverpool et la Juventus Turin suivent attentivement l’évolution du milieu défensif. Il faut dire que Khéphren Thuram est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs sur le Rocher. Les Blues ont pu s’en apercevoir mercredi, lorsqu’ils ont affronté l’international U18 français auteur d’un joli but en Youth League.

Lilian Thuram fait patienter l’ASM

Reste à savoir quelle sera la décision du joueur seulement apparu trois fois cette saison avec les pros. Car la balle n’est pas dans le camp de l’ASM puisque le natif de Reggio d’Emilie en Italie n’est pas encore professionnel. Son père attendrait de voir sa progression pour décider de son avenir. Compte tenu du contexte actuel, ce n’est pas une bonne nouvelle pour Monaco…