ASM : Aguilar est tout proche, Monaco met la touche finale

Dans : Monaco, Mercato, MHSC.

Si l’AS Monaco rêve de recruter Benjamin Lecomte, c’est un autre joueur de Montpellier qui devrait débarquer sur le Rocher. RMC annonce en effet que Ruben Aguilar a trouvé un accord avec l’ASM pour son futur contrat, et qu’il reste donc aux deux clubs d’en faire de même. Le club princier a ainsi proposé 6 ME pour l’arrière droit, alors que la formation de Laurent Nicollin en réclame 8 ME. Autant dire que l’affaire pourrait rapidement se concrétiser sur la lancée de ces négociations bien avancées, et qui sont indépendantes des discussions au sujet du gardien du MHSC.