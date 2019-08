ASM : 65 ME pour Icardi, Monaco fait banco !

Dans : Monaco, Mercato, Serie A.

Les dirigeants ont décidé de réagir brutalement au mauvais début de saison de leur équipe.

Les recrues s’enchainent et une star de la Serie A pourrait même débarquer. Alors que le transfert de Radamel Falcao pour Galatasaray est toujours évoqué, l’ASM se prépare à frapper un grand coup. Selon Gianluca Di Marzio, le club de la Principauté a offert 65 ME à l’Inter Milan pour récupérer Mauro Icardi, avec qui la situation est intenable. Et l'Inter, qui vient de recruter Lukaku et Sanchez en attaque, est chaud pour dire oui. Mais le buteur veut rejoindre la Juventus, en dépit du fait que les négociations n’avancent pas beaucoup. Résultat, Monaco a pris les devants pour convaincre l’attaquant argentin, qui souhaite continuer sa carrière en Italie.

Sur le Rocher, il se verrait offrir un salaire de 10 ME par an. Des arguments convaincants même si le joueur n’entend pas céder avant d’avoir la certitude que la Juventus n’a pas l’intention de le recruter. De quoi brouiller les cartes, sachant que l’Atlético Madrid tente également sa chance, mais avec une offre moins importante que celle de l’AS Monaco. Un véritable micmac qui pourrait donc sourire au club de Ligue 1, qui trouverait alors un numéro 9 de grand standing pour redresser la têtre cette saison.