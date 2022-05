A bout, Cesc Fabregas quitte le football français

Dans : Monaco.

Par Mehdi Lunay

Au terme d'une saison difficile où ses apparitions sur le terrain furent très rares, Cesc Fabregas ne va pas prolonger son contrat avec l'AS Monaco en juin prochain. Mais, le champion du monde espagnol de 35 ans rêve déjà de rebondir ailleurs.

Cadre de l'équipe ou au moins titulaire régulier depuis son arrivée en 2019, Cesc Fabregas est devenu invisible à l'AS Monaco. Le milieu de terrain espagnol a disputé très peu de rencontres cette saison avec le club de la Principauté. Six au total, dont deux en Ligue 1 et une en N2 avec la réserve. Autant dire, si l'ASM est troisième à ce stade de la saison, elle ne le doit pas vraiment à son expérimenté espagnol champion du monde en 2010 avec la Roja. Fabregas a vécu une année difficile alors que son contrat court jusqu'en juin prochain. Mais, le cœur n'y est plus, du moins sur le Rocher.

Fabregas quitte Monaco mais sa carrière continue

Interrogé par SoFoot, l'ancien barcelonais a indiqué clairement qu'il vivait ses dernières semaines à Monaco après un dernier exercice très éprouvant. « C'est la pire année non seulement de ma carrière, mais aussi de ma vie, car lorsque je ne suis pas heureux dans le football, je ne suis pas heureux dans ma vie. J'ai beaucoup souffert cette année, et ça a été dur mentalement. [...] C'est sûr que c'est fini entre Monaco et moi. Mon contrat expire en juin prochain, et je cherche un nouveau départ. Ma tête a besoin d'un nouveau départ ailleurs », a t-il confié.

L'avenir de Fabregas n'est pas encore clair. Toutefois, face aux rumeurs de retraite, il l'affirme haut et fort : il veut encore poursuivre sa carrière de joueur. Il attend déjà les offres et les projets, n'ayant pas défini un lieu précis où continuer à tâter le ballon rond. Même s'il a 35 ans, il reste une opportunité intéressante pour un club ayant besoin d'expérience du haut niveau dans l'entrejeu.