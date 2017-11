Metz : Perdre 0-3 pour sa première, Hantz est déjà abattu

Dans : Metz, Ligue 1, LOSC.

Frédéric Hantz, entraîneur de Metz, après la défaite contre Lille (0-3) : « Les joueurs ont respecté le plan de jeu et on est puni à la 45e. C'est dur. Si on ne marque pas et qu'on ne gagne pas, c'est aussi qu'il manque des choses. La semaine avant Toulouse sera importante pour continuer à espérer. L'intensité ? Ce qu'on a fait est bien, mais par rapport à ce que je souhaite c'est encore insuffisant. Si on n'arrive pas à marquer en premier, les démons peuvent vite ressurgir après. Le gardien ? Didillon et Kawashima sont très proches. Il y aura une décision dans un mois pour le numéro un. Si on avait pu reproduire en deuxième mi-temps ce que l'on a fait en première, on aurait pu revenir voire l'emporter. La déception est importante. Il ne faut pas la nier, mais l'admettre ».