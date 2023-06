Zinedine Zidane à l’OM, Rolland Courbis rétablit la vérité ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite ne serait pas une surprise pour Rolland Courbis, persuadé que le deal a des chances de se faire et pourrait conduire à la nomination de Zinedine Zidane sur le banc de Marseille.

Ces derniers jours, les rumeurs sont reparties de plus belle au sujet d’un potentiel rachat de l’Olympique de Marseille par l’Arabie Saoudite. Tour à tour, Rolland Courbis et Thibaud Vézirian ont relancé le suspense à ce sujet. D’abord sur l’antenne de RMC et maintenant sur les réseaux sociaux, Rolland Courbis a fait monter la sauce en évoquant un potentiel rachat de l’Arabie Saoudite à Frank McCourt.

🎙️ Thibaud Vézirian dans le Dej Foot - TF : "Dormez tranquille, vous allez kiffer, la Ligue 1 va kiffer, tout le monde va kiffer"#VenteOM | #TeamOM pic.twitter.com/E4eCFY5hvM — TeamFootball (@TeamFootballFr) June 5, 2023

Pour l’ancien entraîneur de l’OM, interrogé de manière plutôt inattendue par Jean-Luc Reichmann sur Twitter, il ne serait absolument pas étonnant que le deal se produise. Le présentateur de TF1 a lancé sa petite interview par une affirmation bizarre indiquant la future nomination de Zinedine Zidane en Arabie Saoudite, avant que le "Coach Courbis" ne rectifie la vérité, et ne confirme ce qui est son information jusqu'à présent. Et la potentielle véracité de cette affirmation faisant de Zizou un futur pensionnaire du banc de l’Olympique de Marseille en cas de rachat par l’Arabie Saoudite va forcément provoquer l’enflammade des supporters alors que Pablo Longoria cherche actuellement un successeur à Igor Tudor, démissionnaire après une saison sur le banc de l’OM.

L'Arabie Saoudite à l'OM, Rolland Courbis y croit

« Zidane en Arabie Saoudite ? Non. Les bruits qui courent, c’est Zidane à l’OM si l’Arabie Saoudite rachète Marseille. A partir du moment où les gens de l’Arabie Saoudite ont envie d’organiser la Coupe du monde en 2030, ils ont recruté Benzema, Cristiano Ronaldo, ils essaient de faire Messi… Derrière ça, avec quelques petits bruits qui courent par ci par là, je me dis que je ne serais pas étonné que l’Arabie Saoudite continue dans leur projet en mettant un rival au Paris Saint-Germain. Les responsables de l’Arabie Saoudite à Marseille, ce serait un truc exceptionnel. Je ne dis pas que cela va se faire mais je ne serais pas du tout étonné que cela se fasse. Je suis obligé de jouer un peu sur les mots » a fait savoir Rolland Courbis.

L’Arabie saoudite va augmenter la mise pour acheter l’OM 😳 pic.twitter.com/pWbKojpjFd — khal 🔵⚪️🇹🇳 (@khal4ever) June 4, 2023

Une rumeur qui prend doucement mais surement de l’ampleur, à l’heure où l’Arabie Saoudite investit de partout afin de rendre son championnat compétitif. Après avoir recruté Cristiano Ronaldo et Karim Benzema et en attendant peut-être Lionel Messi et d’autres grandes stars du football, l’Arabie Saoudite pourrait également s’attaquer au marché français en achetant un club afin d’en faire un concurrent sérieux du PSG. Et qui mieux pour cela que l’OM, rival historique du club de la capitale.