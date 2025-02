Viré de l'OM, il prépare déjà son retour

Grand espoir à l'Inter Milan, Valentin Carboni n'a pas pu montrer l'étendue de son talent à Marseille. La faute à une grave blessure subie en début de saison. Si son prêt a été finalement stoppé, l'aventure de Carboni à l'OM est loin d'être terminée.

Deuxième de Ligue 1 avec une attaque de feu et un milieu cinq étoiles, l'Olympique de Marseille ne connaît pas beaucoup de problèmes cette saison. Valentin Carboni est l'une des rares épines dans le pied de Pablo Longoria. Le jeune milieu argentin de 19 ans n'a joué que 4 matchs à l'OM. Alors qu'il venait de connaître sa première titularisation en Ligue 1 contre Angers, il s'est rompu les ligaments croisés du genou lors d'un rassemblement avec l'Argentine. Les supporters phocéens ne verront plus cette promesse adoubée par Lionel Messi cette saison. Marseille et son club l'Inter Milan se sont mis d'accord pour stopper son prêt avec effet immédiat.

Que les fans marseillais du jeune prodige se rassurent, Valentin Carboni pourrait refaire le voyage Milan-Marseille l'été prochain selon les informations du média Cœur marseillais. L'Inter et l'OM n'ont pas exclu l'idée d'offrir un deuxième prêt au jeune argentin. Aucune décision n'est encore arrêtée mais les discussions dans ce dossier reprendront au mercato estival.

⚫️🔵🇦🇷 Valentin Carboni leaves OM and returns to Inter from loan with immediate effect.



He’s still recovering from ACL injury, now gonna work with Inter staff with plan to be available for Clubs’ World Cup. pic.twitter.com/pTufHHeoxX