Vente OM : McCourt porte un coup mortel

Dans : OM.

Face aux rumeurs incessantes d'une vente de l'Olympique de Marseille ou même de la venue dans le capital d'investisseurs saoudiens, le milliardaire américain a fait passer des messages.

Les jours passent et même si les rangs de ceux qui croient que l’Olympique de Marseille va être vendu au prince Al-​Walid ben Talal commencent à se vider un peu, il n’empêche que cette théorie circule toujours sur les réseaux sociaux. Fer de lance de cette gigantesque rumeur, Thibaud Vézirian se fait lui nettement plus discret sur ce sujet. Et la venue depuis quelques semaines de Frank McCourt, lequel n’a réalisé aucune interview, a contribué à entretenir le mystère. Cependant, tandis que le propriétaire américain de l’OM a désormais quitté Marseille, mais pas la France, La Provence confirme que McCourt a répété à l’ensemble de ses interlocuteurs que les histoires de la vente de l’Olympique de Marseille ou même le fait que des intérêts saoudiens allaient venir soutenir financièrement le club étaient des âneries.

Dans le quotidien régional, propriété de Bernard Tapie, Alexandre Jacquin revient sur le séjour de Frank McCourt dans la capitale provençale et ces rumeurs. « Il n’a pas posé les pieds à Marseille pour discuter d’une future vente de l’OM. Le sujet le fatigue, tout autant que les nouvelles rumeurs de simple entrée au capital d’investisseurs venus du Golfe. « Ce sont des fake news ! », a répété FrankMcCourt à une grande partie de ses interlocuteurs durant sa visite de quatre jours. En Europe depuis fin mai, le Bostonien a débarqué lundi dans la cité phocéenne et l’a quittée jeudi », explique le journaliste, histoire de résumer le passage du milliardaire américain à Marseille. Est-ce que cela suffira à éteindre définitivement la rumeur d'une vente ? Rien n'est moins sûr, la prochaine date annoncée par les insiders comme celle de la grande annonce étant le 30 juin.