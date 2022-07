Vente OM : McCourt out, les supporters en furie !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Lundi soir au micro de RMC, le journaliste Florent Gautreau a lâché de grosses informations au sujet de la vente de l’OM.

Ce qui était un fantasme de supporter devient un peu plus concret. La vente de l’Olympique de Marseille a enfin été abordée sur une antenne sérieuse en France. Lundi soir sur RMC, il a en effet été question d’offres de rachat soumises à Frank McCourt au cours des derniers mois. Le journaliste Florent Gautreau a dévoilé des informations qui ont immédiatement enflammé les supporters sur les réseaux sociaux. « Mc Court aurait refusé trois offres d'investisseurs saoudiens, qui n'ont pas encore été tracées. Ce qu'on reproche à McCourt, ce n'est pas de refuser ces offres, mais de ne pas investir suffisamment » a lancé le journaliste de l’After Foot, dont les propos ont relancé l’espoir d’une vente de l’OM chez les supporters, y compris chez ceux n’ayant jamais cru aux rumeurs saoudiennes.

Les supporters de l'OM chassent Frank McCourt

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Frank McCourt aurait donc refusé de vendre l’Olympique de Marseille à des investisseurs plus puissants que lui, ce qui ne manque pas de frustrer les supporters. Preuve de l’agacement que cette décision de l’Américain provoque chez les supporters, le hashtag #McCourtOut a été placé en top tweet ce mardi. « Le #McCourtOUT est enfin en tendance mieux vaut tard que jamais », « McCourt reçoit des pressions de toutes parts pour vendre le club, sauf des groupes (de supporters) », « Mr McCourt ne faites pas du business au détriment des milliers de supporters ! Ne faites pas comme au Dodgers. Vendez ! Et partez ! » ou encore « Sérieusement, on peut pas se réunir entre supporters non? Mc Court est capable par « fierté » de nous ruiner notre année de ligue des champions et notre championnat ! Laisse le club a des gens qui ont les moyens de leur ambition ! » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les supporters de l’OM reprochent très clairement à Frank McCourt de ne pas vendre le club malgré des offres émises par des investisseurs aux moyens hautement supérieurs aux siens. C’est dans ce climat tendu que le nouvel entraîneur marseillais Igor Tudor va faire ses débuts, lui qui vient de succéder à Jorge Sampaoli, lequel est précisément parti car il estimait que ses ambitions n'étaient pas en adéquation avec celles de l’Olympique de Marseille.