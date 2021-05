Vente OM : Marseille monstrueusement riche très bientôt ?

Dans : OM.

C'est une journaliste brésilienne qui enflamme actuellement les supporters de l'Olympique de Marseille. Pourquoi ? Car elle affirme savoir que la vente de l'OM pourrait être proche.

Exit Thibaud Vezirian, place désormais à Raisa Simplicio, journaliste réputée au Brésil, et qui s’est intéressée à l’Olympique de Marseille uniquement depuis que Jorge Sampaoli a fait de Gerson une de ses priorités au prochain mercato. Car nombreux sont ceux qui s’étonnent de voir Pablo Longoria tourner autour d’un joueur dont la valeur est estimée à 25ME, ce qui n’est pas vraiment dans les tarifs du club phocéen ces derniers temps. Mais la jeune femme a mis le feu en affirmant que si l’OM pouvait faire signer Gerson, c’est que derrière Frank McCourt pourrait se trouver un autre investisseur…qui serait évidemment celui qui doit racheter l’Olympique de Marseille depuis plusieurs mois. Et ce mercredi, la chaîne Youtube marseillaise Sport Med s’est entretenue avec Raisa Simplicio pour parler de Gerson, mais aussi de l’éventuelle vente de l’OM.

La journaliste, passée notamment par Goal et qui travaille désormais pour Brasil Global Tour, média qui suit essentiellement la Seleçao, en a dit un peu plus sans toutefois être très précise. « Dans un futur pas très lointain, on s’attend à ce que l’OM ait encore plus de moyens. Est-ce que j’ai des informations sur une vente de l’OM ? Écoutez, je parle avec certaines personnes bien introduites à Marseille qui connaissent bien le mercato, qui négocient pour certains joueurs et qui me confirment que dans les prochaines années (sic), dans pas longtemps, l’OM aura encore plus de capacité pour investir. Il y a de bonnes perspectives pour le futur de Marseille. Une vente dans les prochaines semaines ? J’ai des informations vraiment optimistes concernant cette vente qui devrait se concrétiser et donc c’est pour cela que l’OM aura plus de moyens dans les années à venir », explique Raisa Simplicio, visiblement convaincue que quelque chose se prépare du côté du Vélodrome. Cependant, comme le disait récemment Mohamed Bouhafsi, à force de dire que l'OM sera bientôt vendu, cela pourra éventuellement se faire dans quelques années et les insiders pourront alors dire qu'ils avaient raison.