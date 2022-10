Vente OM : Longoria fixe des objectifs XXL, adieu l'Arabie Saoudite

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM souhaite avoir des ambitions élevées dans les prochaines années sur la scène nationale. Pablo Longoria veut rassurer sur le projet de Frank McCourt.

A Marseille, le début de saison est plutôt bon. Que ce soit en Ligue des champions ou en Ligue 1, l'OM est à la hauteur des attentes. En plus de cela, le jeu pratiqué par les hommes d'Igor Tudor ravit les amoureux du club phocéen. Malgré tout, des rumeurs de vente du club viennent régulièrement perturber les coulisses de l'OM. Publiquement, la direction marseillaise continue pourtant de clamer haut et fort que le désir de Frank McCourt est de rester encore pas mal d'années à Marseille. C'est ce que vient encore de rajouter ces derniers jours Pablo Longoria, qui veut faire de l'OM une des références en Europe dans les prochaines années.

Longoria, tous les rêves sont permis à l'OM

👉🏼Pablo Longoria souhaite offrir un rôle de conseiller stratégique à Jean-Pierre Papin. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/hymuadiV1D — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) October 13, 2022

Lors d'un entretien accordé à Off the pitch, le président marseillais a en effet tenu à rassurer les fans sur l'état du projet phocéen. « Je rêve dans quatre ans d'avoir un OM avec de grandes valeurs et une grande mentalité. Une équipe qui montre sur le terrain ce que les fans attendent, car ils nous aideront à être performants. Une équipe qui sera un acteur du football européen parce que nous obtenons nos résultats sportifs. Une équipe qui attire beaucoup de monde en France, en Europe et à l'international mélangée à notre communauté », a notamment indiqué Pablo Longoria, plus investi que jamais à l'Olympique de Marseille. Pour tenter d'attirer les meilleurs joueurs possibles, les résultats de cette saison seront donc déterminants. L'OM peut encore jouer la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. En Ligue 1, les hommes d'Igor Tudor vont devoir réagir après deux défaites de rang contre Ajaccio puis le PSG. Le week-end prochain, l'Olympique de Marseille (4e) sera aux prises avec le RC Lens, actuellement troisième.